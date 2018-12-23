Родственники погибших в шахте Соликамска получат по три миллиона рублей

Все затраты на похороны погибших сотрудников возьмёт на себя предприятие, также оно окажет помощь оставшимся в их семьях иждивенцам.

Семьи погибших строителей пермской шахты получат от предприятия единовременную выплату в размере двух миллионов рублей и страховую выплату по миллиону рублей.

— Мы возьмём на себя все затраты по похоронам наших работников, — приводит слова начальника выполняющей работы на объекте компании ФГУП "УС-30" Андрея Максимова РИА "Новости".

Также каждому иждивенцу в семьях погибших будет оказана дополнительная помощь в размере среднемесячного заработка работника компании за прошедший год. Максимов высказал соболезнования семьям погибших работников и попросил прощение за то, что произошло.

Напомним, пожар произошёл на глубине 340 метров, после чего девять человек оказались заблокированными без связи. По одной из версий, возгорание связано со строительными работами.

Горноспасатели неоднократно пытались поднять людей на поверхность, однако высокая температура и задымление помешали до них добраться. Позже были обнаружены тела восьми горняков. По факту пожара Следственный комитет России возбудил уголовное дело.