Ранее стало известно, что на месте пожара удалось полностью ликвидировать все очаги горения.

Из шахты в Соликамске извлекли тела всех погибших. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте трагедии.

— На поверхность подняли тело девятого погибшего, — говорится в сообщении.

Напомним, утром 22 декабря в шахте вспыхнул пожар на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий". Девять человек оказались заблокированными без связи на глубине 364 метра. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано четыре человека.

Ранее Лайф писал, что на шахте в Соликамске полностью потушили пожар.