Из шахты в Соликамске извлекли тела всех погибших. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте трагедии.
— На поверхность подняли тело девятого погибшего, — говорится в сообщении.
Напомним, утром 22 декабря в шахте вспыхнул пожар на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий". Девять человек оказались заблокированными без связи на глубине 364 метра. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержано четыре человека.
Ранее Лайф писал, что на шахте в Соликамске полностью потушили пожар.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени