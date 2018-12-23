Горноспасатели завершили работы в шахте в Соликамске

Отмечается также, что с родственниками погибших продолжают работу психологи МЧС.

Горноспасатели завершили работы в шахте "Уралкалия" в Соликамске, где в результате пожара погибли девять человек.

— На месте работает оперативный штаб. Задымления в шахте нет, горноспасатели поднимаются наверх, — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Напомним, утром 22 декабря в шахте вспыхнул пожар на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий". Девять человек оказались заблокированными без связи на глубине 364 метра. Тела всех погибших подняли на поверхность. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержаны четыре человека.