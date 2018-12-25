Трамп определил "единственную проблему" в экономике США

Президент США Дональд Трамп заявил, что главная проблема для экономики нынешней Америки — это Федеральная резервная система, руководство которой оторвано от реального положения дел на рынке. Сообщение было опубликовано на странице американского лидера в "Твиттере" .

— Единственная проблема в нашей экономике — это ФРС. У них нет чувства рынка, они не понимают необходимость торговой войны, сильного доллара или даже остановки работы правительства из-за позиции демократов по границе, — написал Трамп.

Далее он метафорично сравнил ФРС с сильным гольфистом, который из-за отсутствия чутья не может совершить удар и набрать очки.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ФРС за повышение базовой учётной ставки, которое, по его мнению, может привести к замедлению экономического роста. В СМИ даже появлялась информация, что он в частных разговорах рассматривал возможность увольнения главы регулятора Джерома Пауэлла. Однако позже эти сообщения опроверг министр финансов США.