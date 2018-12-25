Возле обрушившейся хабаровской сопки выявили аномалию

Учёные считают, что в районе обрушения сопки в Хабаровском крае произошла термическая аномалия. Такой вывод специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" сделали на основе спутниковой съёмки места.

— Анализ 10-минутных изображений метеоспутника позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 9:50 по местному времени (11 декабря в 23:50 мск), — цитирует сообщение экспертов "Интерфакс".

Специалисты оценили данные за 9 и 12 декабря и заметили "значительные ландшафтные изменения", произошедшие за это время. Так, 12 декабря уже отсутствует верхушка сопки, зафиксировано изменение покрова земли, что указывает на отсутствие растений. На замёрзшем русле реки наблюдается вода — лёд мог деформироваться под действием горных пород.

Данные космического мониторинга оперативно переданы специалистам.

Напомним, часть сопки обрушилась в реку Бурея в Хабаровском крае и частично перекрыла русло реки. Ранее местные СМИ посчитали причиной схода грунта падение метеорита. Однако учёные отмечают, что наиболее вероятной причиной стал оползень. Для обследования сопки на место вылетели специалисты.