Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение на Украине

При этом политик поясняет, что ситуация вокруг Незалежной "не слишком изменилась".

Украинский президент Пётр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил, что не будет продлевать военное положение на Украине. Трансляцию ведёт местный телеканал "112".

— Сейчас, в 14:00 (15:00 мск), прекращается военное положение. Это моё принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве, — сказал Порошенко.

Лидер Незалежной отметил, что ситуация вокруг Украины "не очень изменилась".

Военное положение было введено Киевом 28 ноября в десяти регионах страны на 30 дней. Такое решение было принято после инцидента 25 ноября, когда три судна ВМС Украины нарушили российскую границу вблизи Керченского пролива.