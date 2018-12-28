"У нас нет защиты". Американские СМИ оценили испытания российского "Авангарда"

В США оценили испытания российской ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Журналисты National Interest, в частности, отметили, что военные эксперты "мрачно оценивают способность США перехватывать "Авангард".

— У США нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас, — заявил изданию глава стратегического командования США Джон Хайтен.

По мнению авторов, размещение "Авангарда" в 2019 году позволит РФ обойти США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.

При этом аналитики Washington Examiner также подчеркнули превосходство "Авангарда" над любой гиперзвуковой системой армии США. Они добавили, что российские ракеты просто численно способны подавить американскую систему ПРО.

В то же время телеканал CNBC отметил, что новое российское оружие тяжело отследить благодаря его высокой манёвренности.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что "Авангард" поступит на вооружение отечественной армии уже в 2019 году. Также сообщалось, что в США начали разработку аналога российского гиперзвукового комплекса "Авангард".