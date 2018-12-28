Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву 29 декабря. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы союзного государства.

Сообщается, что в ходе визита Лукашенко проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи будет продолжен разговор об актуальных вопросах отношений двух государств.

Напомним, что белорусский лидер уже встречался с Путиным 25 декабря. Переговоры глав государств продолжались почти четыре часа. Основной темой встречи стало обсуждение налогового манёвра в нефтяной сфере. По окончании переговоров пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил о договорённости проведения ещё одной встречи до конца года.