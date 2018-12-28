Меркель и Макрон потребовали от РФ освободить арестованных украинских моряков

Также главы государств выразили обеспокоенность "использованием Россией военной силы в Керченском проливе, а также чрезмерными проверками в Азовском море".

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали российскую сторону освободить арестованных украинских моряков и обеспечить проход всем судам в Керченском проливе. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

— Они (моряки. — Прим. Лайфа) должны иметь возможность провести праздники со своими семьями, — говорится в документе.

Также Макрон и Меркель заявили, что глубоко обеспокоены ситуацией с правами человека в Крыму, а также "использованием Россией военной силы в Керченском проливе и чрезмерными проверками в Азовском море".

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли.

Ранее адвокат одного из арестованных в начале декабря заявил, что будет добиваться для моряков статуса военнопленных, поскольку с ним в отношении экипажей будут действовать уже не российские законы, а нормы международного права.