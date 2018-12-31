Патриарх Кирилл предостерёг Варфоломея от легализации раскола на Украине

Глава РПЦ предупредил Константинополь об угрозе утраты возможности "служить единению святых Божиих Церквей".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Константинополь отказаться от общения с раскольниками и участия в авантюре их легализации на Украине. Письмо предстоятеля РПЦ Варфоломею опубликовано на сайте Московского патриархата.

— Отступитесь сейчас от общения с раскольниками, откажитесь от участия в политической авантюре их легализации. И тогда подлинная православная церковь Украины во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием благословит вас, — говорится в послании.

Глава РПЦ подчеркнул, что "объединительный" собор в Киеве "стал собранием раскольников под прикрытием имени святой Константинопольской церкви". Патриарх Кирилл предупредил Варфоломея, что после "легализации украинского раскола" Константинополь "утратит возможность служить единению святых Божиих Церквей, перестанет быть первым в православном мире".

Напомним, что 15 декабря в Киеве был проведён "объединительный собор",на котором была создана новая "церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ. Сейчас каноническая УПЦ всячески притесняется властными структурами Незалежной: иерархов допрашивают, а в храмах и монастырях проходят обыски под сомнительными предлогами. Некоторые из церквей и вовсе были отбиты у УПЦ силой.