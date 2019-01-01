Спасённого из-под завалов в Магнитогорске малыша доставили в Москву

Воздушное судно с ребёнком приземлилось в аэропорту Шереметьево, где малыша уже ожидает автомобиль реанимации.

Спасённый из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске 11-месячный малыш доставлен спецбортом в Москву. Как пишет ТАСС, его сопровождали специалисты Федерального медико-биологического агентства, детские анестезиологи-реаниматологи и хирурги-травматологи.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту Шереметьево. Там ребёнка уже ожидает автомобиль реанимации. Малыш перенёс перелёт удовлетворительно.

Напомним, рано утром 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился целый подъезд десятиэтажного дома. На данный момент известно о девяти погибших. Шесть человек госпитализированы, о судьбе ещё 35 ничего не известно.

Ранее Лайф публиковал кадры спасения младенца. О том, как ребёнка извлекали из-под завалов, рассказал спасатель, который вытащил его. В свою очередь отец спасённого малыша рассказал, как помог сотрудникам МЧС найти сына.