"Конец истории". Киев продолжит отправлять корабли через Керченский пролив

Украинские власти также отметили, что в следующий раз это будет делаться в присутствии международных наблюдателей.

Украина намерена повторить проход своих кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил советник президента страны Юрий Бирюков.

— Конец истории. Да, мы продолжим это делать независимо от того, нравится это россиянам или нет, — заявил Бирюков, которого цитирует NewsOne.

Он подчеркнул, что Украина имеет право на беспрепятственный проход своих кораблей из Чёрного моря в Азовское и обратно.

Власти в Киеве также отметили, что следующий проход пройдёт в сопровождении международных наблюдателей. При этом ранее министр обороны Украины Степан Полторак пообещал сотню подобных проходов через Керченский пролив. Власти в Крыму, в свою очередь, напомнили киевским коллегам, что все проходы должны осуществляться в соответствии с нормами международного права.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли.