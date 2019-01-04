Крис Кельми будет похоронен без публичной церемонии прощания

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Крис Кельми будет похоронен без публичной церемонии прощания

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

По словам музыкального продюсера Андрея Разина, таково решение родственников умершего исполнителя.

Родственники скончавшегося известного исполнителя Криса Кельми решили похоронить его без публичной церемонии прощания. Об этом рассказал продюсер Андрей Разин.

— Оспаривать такое решение не могу, но я в корне с ним не согласен, — написал он в "Инстаграме".

Разин также отметил, что данное решение его очень огорчило.

— Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтобы его проводили со всеми почестями, — добавил музыкальный продюсер.

Напомним, популярный в 90-х певец Крис Кельми умер 1 января в своём загородном доме в Подмосковье. Сообщалось, что у исполнителя могло остановиться сердце из-за злоупотребления алкоголем.

Продюсер Евгений Фридлянд рассказал, что Кельми "в последние 20 лет настойчиво себя убивал", а известная певица Лолита Милявская отметила, что Крис был одним из гениев.

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