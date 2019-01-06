Сумма пожертвований для пострадавших в Магнитогорске превысила 22 млн рублей

На благотворительный счёт, открытый для пострадавших во время взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, поступило около 22 миллионов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации города.

Из-под завалов подъезда, обрушившегося в результате взрыва газа, спасатели извлекли 39 тел погибших. Разрушенный дом решили охранять круглосуточно, полиция региона сообщала, что в оставленных квартирах был обнаружен мародёр.

Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда кабмина выделено около 65 миллионов рублей.