В Малайзии после отречения монарха от престола выбрали и.о. короля

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В Малайзии после отречения монарха от престола выбрали и.о. короля

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Султан штата Перак Назрин Мийзуддин Шах во время визита в Оксфорд. Фото: © PA via AP/Eamonn M. McCormack

Во встрече, на которой должны были назначить и.о. короля, приняли участие только шесть из девяти султанов страны.

Султан Назрин Шах из штата Перак стал исполняющим обязанности короля Малайзии, после того как впервые в истории страны действующий правитель — Мухаммад V — отрёкся от трона, сообщает channelnewsasia.com.

Днём ранее Лайф рассказывал, что действующий король Малайзии Мухаммад V отрёкся от престола, хотя управлял страной только два с половиной года из положенных пяти.

Официальные причины отречения от престола пресс-служба королевского двора Малайзии не раскрыла. Но СМИ связывают его с давлением на королевскую персону после свадьбы с россиянкой, "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной. По местным законам россиянка всё равно не могла претендовать на титул королевы страны — этот почётный титул может получить только уроженка Малайзии.

После того как Малайзия провозгласила независимость от Великобритании в 1957 году, она стала конституционной монархией, где короля выбирают на пять лет. Он является главнокомандующим, но большинство его функций представительские и церемониальные.

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