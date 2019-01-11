"Хотел поговорить лично". Логинов готов ответить на критику Фуркада

Французский спортсмен ранее заявил, что не уважает Логинова, потому что он русский, и обвинил россиянина в приёме допинга.

Российский биатлонист Александр Логинов готов ответить на негативные высказывания француза Мартена Фуркада в свой адрес. В частности, сделать он намерен это при личной встрече, сообщает NRK.

— Я хотел бы лично поговорить с Мартеном. Мы можем обсудить наши вопросы. Больше нечего комментировать, — сказал он.

Напомним, Логинов стал первым в спринте на 10 км на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. Его время — 25:50.9. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё (отставание +25.2), а замкнул тройку лидеров швед Себастиан Самуэльссон (+36.8). Фуркад стал лишь шестым.

После поражения Мартен заявил, что не уважает Логинова, потому что он русский, и обвинил россиянина в приёме допинга.