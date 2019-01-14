Извлекли из-под обломков. Жертвами крушения самолёта в Иране стали 15 человек

Неподалёку от Тегерана извлекли из-под обломков тела всех 15 погибших при крушении грузового самолёта. Об этом сообщили в организации судебной медицины Ирана.

Тела были доставлены в организацию судебной медицины провинции Альборз, где произошла катастрофа.

Напомним, 14 января грузовой Boeing-707 армии Ирана, летевший из Бишкека, потерпел крушение неподалёку от иранской столицы. На борту самолёта находилось 16 человек. Единственным выжившим в катастрофе оказался бортинженер. По предварительной версии, причиной крушения стала ошибка пилота.