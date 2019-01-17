Сбитая судьёй краснодарская спортсменка решила не идти на мировую

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Сбитая судьёй краснодарская спортсменка решила не идти на мировую

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Мать чемпионки Краснодарского края по тхэквондо, которую на пешеходном переходе сбил судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, заявила, что дочь будет добиваться наказания и не пойдёт на мировое соглашение сторон, сообщает ТАСС.

По её словам, семье поступали предложения о мирном соглашении сторон. Но после того как стало известно, что судья пытался обвинить её в вымогательстве, она удалила его телефон, отказалась с ним встречаться, тем более идти на мировую, и будет обращаться в суд.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина, оказавшийся военным судьёй, сбил 18-летнюю студентку на пешеходном переходе, а затем попытался замять ДТП, запугать свидетелей и скрыться с места ДТП. Позже стало известно, что он подал в отставку.

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