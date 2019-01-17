Сбитая судьёй краснодарская спортсменка решила не идти на мировую

Мать чемпионки Краснодарского края по тхэквондо, которую на пешеходном переходе сбил судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, заявила, что дочь будет добиваться наказания и не пойдёт на мировое соглашение сторон, сообщает ТАСС.

По её словам, семье поступали предложения о мирном соглашении сторон. Но после того как стало известно, что судья пытался обвинить её в вымогательстве, она удалила его телефон, отказалась с ним встречаться, тем более идти на мировую, и будет обращаться в суд.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина, оказавшийся военным судьёй, сбил 18-летнюю студентку на пешеходном переходе, а затем попытался замять ДТП, запугать свидетелей и скрыться с места ДТП. Позже стало известно, что он подал в отставку.