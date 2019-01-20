"Припечатала так припечатала". Соловьёв восхитился постом Захаровой о Чубайсе

Читайте также

"Припечатала так припечатала". Соловьёв восхитился постом Захаровой о Чубайсе

118

Телеведущий Владимир Соловьев. Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Известный телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал пост официального представителя МИД России Марии Захаровой в "Фейсбуке", в котором она отвечает на заявление главы "Роснано" Анатолия Чубайса.

— Припечатала так припечатала, — написал телеведущий.

Напомним, Анатолий Чубайс в своей недавней публикации заявил, что в России большие проблемы с энергоэффективностью и изменить ситуацию к лучшему мешает бедность граждан. Вскоре с критикой этой фразы выступил Соловьёв, после чего политик посоветовал ему "обтереться" и "подучить матчасть".

Мимо заявления Чубайса не прошла и Мария Захарова, которая напомнила, что автором подобного заявления стал человек, много лет руководящий ведущими экономическими проектами в стране.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×