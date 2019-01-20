"Припечатала так припечатала". Соловьёв восхитился постом Захаровой о Чубайсе

Известный телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал пост официального представителя МИД России Марии Захаровой в "Фейсбуке", в котором она отвечает на заявление главы "Роснано" Анатолия Чубайса.

Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала. pic.twitter.com/pST4hxKg0c — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 января 2019 г.

— Припечатала так припечатала, — написал телеведущий.

Напомним, Анатолий Чубайс в своей недавней публикации заявил, что в России большие проблемы с энергоэффективностью и изменить ситуацию к лучшему мешает бедность граждан. Вскоре с критикой этой фразы выступил Соловьёв, после чего политик посоветовал ему "обтереться" и "подучить матчасть".

Мимо заявления Чубайса не прошла и Мария Захарова, которая напомнила, что автором подобного заявления стал человек, много лет руководящий ведущими экономическими проектами в стране.