"Припечатала так припечатала". Соловьёв восхитился постом Захаровой о Чубайсе

Известный телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал пост официального представителя МИД России Марии Захаровой в "Фейсбуке", в котором она отвечает на заявление главы "Роснано" Анатолия Чубайса.
Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала. pic.twitter.com/pST4hxKg0c— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 января 2019 г.
— Припечатала так припечатала, — написал телеведущий.
Напомним, Анатолий Чубайс в своей недавней публикации заявил, что в России большие проблемы с энергоэффективностью и изменить ситуацию к лучшему мешает бедность граждан. Вскоре с критикой этой фразы выступил Соловьёв, после чего политик посоветовал ему "обтереться" и "подучить матчасть".
Мимо заявления Чубайса не прошла и Мария Захарова, которая напомнила, что автором подобного заявления стал человек, много лет руководящий ведущими экономическими проектами в стране.
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