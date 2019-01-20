Сторонники "новой украинской церкви" захватили храм в Тернопольской области

Сторонники "новой украинской церкви" захватили храм общины Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области.

Как сообщает Союз православных журналистов Украины, инцидент произошёл в ночь на 19 января в селе Ростоки. Захват был произведён, когда священники и прихожане проводили освящение воды вне стен храма. В этот момент сторонники "новой церкви" стали стягиваться к зданию храма, а потом проникли внутрь через боковые двери.

В результате инцидента община Свято-Троицкого храма была вынуждена проводить литургию на морозе.

Ранее Лайф сообщал о захватах церквей сторонниками "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ) в Виннице, Волынской, Ивано-Франковской областях и других регионах страны.