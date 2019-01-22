Спасатели уточнили число погибших при пожаре на судах в Чёрном море

По уточнённым данным спасателей, в результате пожара на двух судах в Чёрном море погибло 10 человек, ещё 10 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Новороссийский морской спасательно-координационный центр.

— Суда продолжают поиски. Пожар на кораблях продолжается, и потушен он не будет, пока весь газ не выгорит, — говорится в сообщении.

Напомним, два танкера под флагом Танзании — Candy и Maestro — загорелись в водах Чёрного моря. Ранее сообщалось, что 11 человек погибли, 12 были спасены, а ещё девять моряков пропали без вести. По факту гибели членов экипажа возбуждено уголовное дело.