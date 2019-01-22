В Грозном объяснили списание долгов за газ с жителей Чечни

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров объяснил списание долгов жителей республики за газ спецификой региона.

— Чеченская Республика — это всё-таки регион со своей историей, со своей спецификой. Причём это не та специфика, где нужно говорить о том, что якобы Чеченская Республика имеет больше прав, чем все остальные регионы. Это неправда. Чеченская Республика очень аккуратно платит по долгам. И платила по долгам, — сказал Умаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он объяснил, что регион не пользовался газом "вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже". В связи с этим министр считает правильным, что списываются долги, которые образовались в период боевых действий.

Ранее районный суд Грозного обязал отделение "Газпрома" списать с жителей Чечни долги за газ, которые стали "безнадёжными к взысканию". В ответ "Газпром межрегионгаз" планирует обжаловать это решение. При этом в Кремле прокомментировали ситуацию и призвали учитывать интересы и населения, и "Газпрома" как поставщика услуг.