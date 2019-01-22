"Газпром" уточнил данные о решении суда по списанию долгов жителей Чечни

Сумма в девять миллиардов рублей не указана в решении грозненского суда о списании долгов жителей Чечни за газ. Об этом ТАСС рассказал заместитель гендиректора по реализации газа компании "Газпром межрегионгаз Грозный" Рустам Амерханов.

— Даже не знаю, откуда она (сумма) могла появиться. Сумму мы не озвучивали, её никто не озвучивал, — рассказал он.

Амерханов уточнил формулировку в решении суда, где значится: "Обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадёжной дебиторской задолженности". Появление же суммы в девять миллиардов он считает "информационным вбросом".

Ранее районный суд Грозного обязал отделение "Газпрома" списать с жителей Чечни долги за газ, которые стали "безнадёжными к взысканию". Власти Чечни объяснили списание долгов спецификой региона. "Газпром межрегионгаз" заявил о планах обжаловать это решение, и, по последним данным, жалоба уже находится на апелляции в Верховном суде Чеченской Республики.