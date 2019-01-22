Выжившего при крушении Ту-22М3 пилота доставят в военный госпиталь в Москве

Бригада военных врачей на борту Ил-76 вылетела в Мурманскую область для перевозки в Москву лётчика, выжившего во время крушения бомбардировщика Ту-22М3, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

— Самолёт Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область для перевозки лётчика самолёта Ту-22М3, совершившего жёсткую посадку, в военный госпиталь Москвы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние пострадавшего пилота оценивается как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Ранее Лайф сообщал, что в Мурманской области при заходе на посадку разбился бомбардировщик Ту-22М3, в живых остался только один член экипажа. Министерство обороны России выдвинуло несколько версий произошедшего, все полёты аналогичных моделей самолётов прекращены до выяснения причин.