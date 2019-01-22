Следователи задержали горе-захватчика рейса "Аэрофлота" — видео

Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Шаповалов, который 22 января попытался прорваться в кабину пилотов на рейсе "Аэрофлота" из Сургута в Москву и требовал изменения курса самолёта, задержан. По месту жительства мужчины идут обыски, следователи допрашивают его родственников и соседей.

— Это не так всё просто, как кажется с первого раза... Если честно, мне туда не надо было, — ответил мужчина во время допроса на вопрос о том, почему он требовал направить борт в Афганистан.

Напомним, 22 января один из пассажиров рейса Сургут — Москва авиакомпании "Аэрофлот" потребовал, чтобы лайнер изменил курс следования и направился в Афганистан. Пилоты развернули машину и совершили посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где мужчину задержали полицейские. Против него возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее были опубликованы кадры задержания дебошира.

Здесь Лайф собрал всё, что известно о горе-захватчике рейса "Аэрофлота".