Собчак на фоне скандала опубликовала фото в образе Анны Карениной

Телеведущая Ксения Собчак на фоне скандала с участием её мужа Максима Виторгана, который подрался с режиссёром Константином Богомоловым, опубликовала кадры с новой фотосессии. При этом большинству пользователей её образ и антураж съёмки напомнили роман "Анна Каренина".

Некоторые комментаторы предположили, что Ксения собралась эмигрировать либо снова едет с визитом в Киев. Кому-то телеведущая напомнила Ренату Литвинову или даже Мэри Поппинс. Многие похвалили фото и наряд Собчак за стиль, а часть пользователей призвала "не доводить ситуацию до абсурда".

Сама Собчак подписала, что это съёмка для глянцевого журнала.

Накануне Лайф сообщал о драке Виторгана и Богомолова, произошедшей в центре Москвы. После того как стало известно о потасовке, режиссёр высказался об инциденте и рассказал о травмах, среди которых, по его словам, сломанный нос и смещённые кости черепа. Очевидцы утверждают, что Богомолов рассказал врачам, что ему досталось из-за женщины. Позже СМИ опубликовали видео инцидента.