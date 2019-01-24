МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, находящихся в Венесуэле

МИД РФ рекомендует находящимся в Венесуэле россиянам проявлять осторожность из-за многотысячных демонстраций и столкновений протестующих с полицией.

#Венесуэла - демонстрации, проходящие в различных городах страны, привели к столкновениям манифестантов с сотрудниками полиции. Число погибших возросло до 6 чел. Находящимся в Венесуэле росгражданам следует проявлять осторожность, избегать посещения мест массового скопления людей pic.twitter.com/KOzVfHU2Ao — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 23 января 2019 г.

— Находящимся в Венесуэле российским гражданам следует проявлять осторожность, избегать посещения мест массового скопления людей, — говорится в сообщении Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Напомним, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, пока не будут проведены новые выборы главы государства. Позже представители Канады, Бразилии, США и ещё ряда государств признали его как временного главу Венесуэлы.

A friend sent from Venezuela pic.twitter.com/29Se0sDTwO — Yehonatan Bar-Ilan (@FlyingOrchestra) 23 января 2019 г.

В свою очередь действующий президент Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Все эти события проходят на фоне многотысячных митингов, местные СМИ сообщают о столкновениях демонстрантов с Нацгвардией, в результате которых, по их данным, есть жертвы.