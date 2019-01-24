МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, находящихся в Венесуэле

Читайте также

МИД РФ выпустил рекомендации для россиян, находящихся в Венесуэле

5

Фото: © Twitter/Jeff Giesea

МИД РФ рекомендует находящимся в Венесуэле россиянам проявлять осторожность из-за многотысячных демонстраций и столкновений протестующих с полицией.

— Находящимся в Венесуэле российским гражданам следует проявлять осторожность, избегать посещения мест массового скопления людей, — говорится в сообщении Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Напомним, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, пока не будут проведены новые выборы главы государства. Позже представители Канады, Бразилии, США и ещё ряда государств признали его как временного главу Венесуэлы.

В свою очередь действующий президент Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Все эти события проходят на фоне многотысячных митингов, местные СМИ сообщают о столкновениях демонстрантов с Нацгвардией, в результате которых, по их данным, есть жертвы.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×