Предыдущий правитель сложил с себя полномочия в начале года и принял решение вернуться в родной регион.

В Малайзии был избран новый король — им стал султан штата Паханг Тангку Абдулла. Об этом сообщает агентство Bernama.

Sultan Pahang dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 – Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja pic.twitter.com/unZxxwwwn9 — BERNAMA (@bernamadotcom) 24 января 2019 г.

В выборах приняли участие восемь из девяти правителей. Единственным отсутствующим был бывший король Малайзии Мухаммад V. Абдулла будет править страной в течение следующих пяти лет.

Напомним, Мухаммад V отрёкся от трона в начале нынешнего года. Временно исполняющим обязанности короля стал Султан Назрин Шах из штата Перак. За несколько месяцев до этого Мухаммад женился на обладательнице титула "Мисс Москва — 2015" Оксане Воеводиной.