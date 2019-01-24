В Малайзии был избран новый король

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В Малайзии был избран новый король

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Предыдущий правитель сложил с себя полномочия в начале года и принял решение вернуться в родной регион.

В Малайзии был избран новый король — им стал султан штата Паханг Тангку Абдулла. Об этом сообщает агентство Bernama.

В выборах приняли участие восемь из девяти правителей. Единственным отсутствующим был бывший король Малайзии Мухаммад V. Абдулла будет править страной в течение следующих пяти лет.

Напомним, Мухаммад V отрёкся от трона в начале нынешнего года. Временно исполняющим обязанности короля стал Султан Назрин Шах из штата Перак. За несколько месяцев до этого Мухаммад женился на обладательнице титула "Мисс Москва — 2015" Оксане Воеводиной.

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