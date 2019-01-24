Глава Минобороны Венесуэлы заявил, что в стране происходит госпереворот

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал происходящее в стране государственным переворотом.

— Я предупреждаю о государственном перевороте в отношении законной власти, демократии и легитимного президента Николаса Мадуро, — заявил он.

Падрино ранее заявлял, что армия не признаёт Гуайдо президентом Венесуэлы.

В Венесуэле второй день проходят массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Накануне, 23 января, лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Самопровозглашённого Гуайдо как и.о. президента за последние сутки признали США, Канада и большинство государств Латинской Америки. Глава МИД России Сергей Лавров посчитал, что своим жестом США показывают причастность к волнениям в Каракасе.

В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.