ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе

Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюции по ситуации в Керченском проливе. В голосовании приняли участие 122 депутата, 103 из которых высказались за. Ещё три человека выступили против и 16 воздержались.
При этом российская делегация в работе сессии не принимает участие.
— Ассамблея настоятельно призывает РФ немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь, — говорится в тексте резолюции.
Также в резолюции предлагается Москве и Киеву воздержаться от любых мер, которые могут обострить конфликт и поставить безопасность региона под угрозу.
Как уже сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. По тревоге были мобилизованы корабли Погранслужбы ФСБ России, задержавшие нарушителей, среди которых оказалось два сотрудника СБУ. 16 января всем 24 морякам был продлён арест на три месяца.
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