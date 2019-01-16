Всем 24 украинским морякам продлили срок ареста на три месяца

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Всем 24 украинским морякам продлили срок ареста на три месяца

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Фото: ©РИА Новости/Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест еще четырём украинским морякам, которых обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Таким образом, все 24 украинца останутся под стражей до 24 апреля.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 24 апреля, — сообщили в суде.

Накануне суд продлил срок содержания под стражей 20 морякам.

Как уже сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. По тревоге были мобилизованы корабли Погранслужбы ФСБ России, задержавшие нарушителей, среди которых оказалось два сотрудника СБУ. В Москве случившееся назвали провокацией со стороны Украины, в чём признались и задержанные моряки.

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