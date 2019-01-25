Мадуро заявил, что не собирается покидать президентский пост до конца срока

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не покинет свой пост до истечения срока в 2025 году.

— Я буду продолжать управлять страной всё время, что отведено мне как президенту республики до 2025 года, с поддержкой наших граждан и военных, — сказал Мадуро на выступлении перед Верховным судом. Речь транслировал телеканал VTV8.

Напомним, ранее оппозиционер и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд других стран.