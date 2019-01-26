Журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться

Украинский журналист Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву, отказался извиняться.

— Или я покаялся и готов принести извинения? А вот тут, извините, нет, — написал Сидоренко на странице в "Фейсбуке".

В то же время журналист отметил, что "нарушил правила", но объяснил свой поступок "нервами и чувствами" во время прямого эфира.

Напомним, Сидоренко, а также украинский депутат Борислав Берёза оскорбляли и толкнули Скабееву во время интервью в кулуарах ПАСЕ. После этого за журналистку вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Также пользователи Сети предложили отправить в ПАСЕ депутата Госдумы и чемпиона мира по боксу Николая Валуева для защиты Скабеевой.