"Как в Ираке и Ливии". Захарова заявила о попытке США управлять Венесуэлой

В МИД РФ прокомментировали введение в Госдепартаменте США должности спецпредставителя по Венесуэле.
— Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала, — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в "Фейсбуке".
Она отметила, что последствия такой политики США можно наблюдать в странах Ближнего Востока.
— В Ираке демократию "восстановили", в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее, им не дали. Теперь Венесуэла, — говорится в публикации.
Как ранее писал Лайф, спустя несколько дней после обострения конфликта властей и оппозиции в Венесуэле Госдепартамент США ввёл у себя новую должность — спецпредставителя по этой стране. Уже известно, кто займёт пост, — бывший дипломат Эллиот Абрамс.
Напомним, 23 января 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с США.
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