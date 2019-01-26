"Как в Ираке и Ливии". Захарова заявила о попытке США управлять Венесуэлой

Официальный представитель МИД России напомнила о том, как Вашингтон "боролся за демократию" на Ближнем Востоке, и выразила мнение, что Венесуэла — следующая цель Белого дома.

В МИД РФ прокомментировали введение в Госдепартаменте США должности спецпредставителя по Венесуэле.

— Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала, — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в "Фейсбуке".

Она отметила, что последствия такой политики США можно наблюдать в странах Ближнего Востока.

— В Ираке демократию "восстановили", в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее, им не дали. Теперь Венесуэла, — говорится в публикации.

Как ранее писал Лайф, спустя несколько дней после обострения конфликта властей и оппозиции в Венесуэле Госдепартамент США ввёл у себя новую должность — спецпредставителя по этой стране. Уже известно, кто займёт пост, — бывший дипломат Эллиот Абрамс.

Напомним, 23 января 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с США.