Телеведущей не понравился сюжет телеканала об инциденте, поэтому "она демонстративно хлопнула дверью" и ушла.

Журналистка Ксения Собчак устроила скандал в гримёрке НТВ, куда она пришла, чтобы прокомментировать сообщения о драке её супруга Максима Виторгана с режиссёром Константином Богомоловым. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Как сообщается, Собчак не понравился сюжет телеканала об инциденте. НТВ на своём сайте также опубликовал видео, на котором журналистка идёт с микрофоном по коридору в Останкино. Детали не уточняются, однако известно, что "она демонстративно хлопнула дверью" и ушла.

Накануне Лайф сообщал о драке Виторгана и Богомолова, произошедшей в центре Москвы. После того как стало известно о потасовке, режиссёр высказался об инциденте и рассказал о травмах, среди которых, по его словам, сломанный нос и смещённые кости черепа. Очевидцы утверждают, что Богомолов рассказал врачам, что ему досталось из-за женщины.