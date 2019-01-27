Военный атташе Венесуэлы в США отказался подчиняться Мадуро

Военный атташе Посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва перешёл на сторону оппозиции, сообщил в "Твиттере" глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.
— Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне только что подтвердил конституционную верность временному президенту Хуану Гуайдо, — написал он.
Ранее в интервью El Nuevo Herald полковник Сильва призвал всех венесуэльских военных последовать его примеру.
Как ранее писал Лайф, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Как писали в Wall Street Journal, громкое заявление он сделал после телефонного звонка из Соединённых Штатов.
Глава государства Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и назвал Гуайдо "марионеткой США".
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