Эксперты насчитали США $6 млрд убытков из-за шатдауна

Аналитики из S& P Global Ratings, занимающегося исследованиями финансовых рынков, насчитали экономике США почти $6 млрд убытков из-за самой продолжительной в истории страны остановки работы правительства. Об этом говорится в отчёте, опубликованном компанией.

По оценкам экспертов, реальный ВВП США за каждую неделю шатдауна теряет около $1,2 млрд. Сюда включены потери производительности труда более 800 тысяч госслужащих, а также компаний, которые ведут совместный бизнес с правительством. Кроме этого, учитывались и косвенные потери, например, отмена туров в национальных парках.

В документе отмечается, что, несмотря на неожиданное подписание Трампом временного бюджета, шатдаун в будущем отразится на уверенности бизнеса, а также повлияет на ситуацию на финансовых рынках.

Напомним, работа правительства США была приостановлена 22 декабря 2018 года после того, как глава Белого дома Дональд Трамп не смог договориться с Конгрессом о бюджете на 2019 год. В него, по мнению американского лидера, должны были быть включены расходы в размере 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.