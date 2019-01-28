США сняли санкции с "Русала"

США сняли санкции с трёх российских компаний — "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Об этом говорится в заявлении американского Минфина. Уточняется, что санкции в отношении бизнесмена Олега Дерипаски продолжают действовать.

Напомним, Минфин США сообщил о грядущем снятии ограничений с этих компаний 19 декабря. Однако в Конгрессе США изначально идею не оценили и призвали отложить отмену санкций до разъяснения ситуации.

При этом снятие санкций поддержала дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне — дипломаты направили письмо лидеру демократов в Сенате США Чаку Шумеру с призывом поддержать отмену ограничений против En+, "Евросибэнерго" и "Русала".