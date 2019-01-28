Больницы и бизнес-центры эвакуируют в Новосибирске из-за сообщений с угрозами

По меньшей мере четыре больницы, а также бизнес-центры и школа эвакуированы в Новосибирске из-за сообщений о "минировании".

— По состоянию на 9:00 (5:00 мск) как минимум в четыре лечебных учреждения поступили сообщения о минировании, проводятся мероприятия по эвакуации, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Всего, по данным ТАСС, угрозы поступили более чем в 10 учреждений, все они эвакуированы.

Напомним, ранее подобное происходило в городах Дальнего Востока и Сибири — в социальные учреждения и административные здания поступали сообщения с угрозами, однако все они оказались ложными. Утром 28 января звонки о "минировании" поступили в экстренные службы Хакасии.