"Ответит за всё". Тимошенко пообещала привлечь Порошенко за коррупцию

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на выборах привлечь к ответственности Петра Порошенко за коррупцию и за то, что он "пять лет занимался разрушением страны".

— Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за всё: и за коррупцию при поставке техники с его заводов для армии, и за торговлю на крови, — заявила политик на брифинге в ЦИК.

Как писал Лайф, о своём официальном выдвижении Тимошенко объявила 22 января 2019 года. Действующий президент Украины должен объявить об участии в выборах 2 февраля, когда в США и Канаде отмечается День сурка.

Нового главу государства украинцам предстоит выбрать 31 марта 2019 года. Согласно опросам, более половины граждан страны не хотят голосовать за нынешнего президента.