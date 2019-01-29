Стал известен мотив похищения картины Куинджи

В правоохранительных органах не исключают, что мужчину могли подтолкнуть на преступление.

Похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" пошёл на преступление, чтобы продать полотно живописца и рассчитаться с долгами. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Сейчас в правоохранительных органах пытаются выяснить, не было ли преступление заказным.

В базе данных Федеральной службы судебных приставов указано, что за Чуприковым числится долг в 239 977 рублей.

Напомним, в Подмосковье задержали мужчину, укравшего картину Куинджи. Само полотно найдено в целости и сохранности, однако в экспозицию оно не вернётся. Похитителю предстоит пройти психиатрическую экспертизу.