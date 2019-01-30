Картину Куинджи удалось найти в течение шести-восьми часов после кражи

Полиции удалось найти украденную картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в течение шести-восьми часов. Об этом рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

— Мне кажется, в истории похищений музейных предметов не только в России, но и в мире это уникальный случай, когда произведение было возвращено через шесть-восемь часов, — заявила Трегулова.

Она также отметила слаженность действий сотрудников силовых структур, а также невозможность остаться безнаказанным за подобные преступления.

Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение.