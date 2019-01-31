СК рассказал, в чём подозревают отца сенатора Арашукова

Отец сенатора Рауфа Арашукова Рауль назначал своих друзей и родственников на должности в структурах топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Отмечается, что Арашуков-старший уже много лет работает в газовой отрасли. Так, с 2002 по 2011 год он занимал пост генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", а в настоящее время является советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз".

Напомним, Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Сенатор арестован на два месяца. Кроме того, в СКР заявили о причастности отца Рауля к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 миллиардов рублей.