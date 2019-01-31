Борисов заявил, что в Венесуэле нет российских военных

На территории Венесуэлы нет российских военных. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Он добавил, что Москва наблюдает за развитием событий в Венесуэле, однако на данный момент каких-то новых комментариев по этому поводу нет.

Напомним, Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным главой государства. Трамп уже поздравил оппозиционера со "вступлением в должность" президента. Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил о верности действующему лидеру страны — Николасу Мадуро.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оппозиция Венесуэлы не хочет вступать ни в какой диалог, несмотря на готовность официальных властей.