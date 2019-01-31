В МИД заявили, что угроза военного конфликта в Венесуэле не миновала

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В МИД заявили, что угроза военного конфликта в Венесуэле не миновала

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Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что угроза масштабного военного конфликта в Венесуэле не миновала.

Она добавила, что записи в блокноте советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о "пяти тысячах солдат в Колумбию" говорят о том, что "на столе ещё всё-таки находятся все опции, включая прямое внешнее силовое вмешательство".

Напомним, Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным главой государства. Трамп уже поздравил оппозиционера со "вступлением в должность" президента. Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил о верности действующему лидеру страны — Николасу Мадуро.

При этом российских военных в латиноамериканской стране нет, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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