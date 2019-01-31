Европарламент призвал ЕС признать Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы

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Европарламент призвал ЕС признать Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы

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Хуан Гуайдо. Фото: © Instagram/jguaido

Европарламент призвал Европейский союз признать Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. Резолюция была принята по итогам голосования, которое состоялось в ЕП в Брюсселе.

— Европарламент проголосовал за признание Гуайдо легитимным президентом страны, — сказал глава Европарламента Антонио Таяни.

Документом Гуайдо признаётся легитимным временным президентом со стороны Европарламента. За проголосовали 439 человек, 104 против и 88 воздержались.

Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным главой государства. Трамп уже поздравил оппозиционера со "вступлением в должность" президента. При этом министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил о верности действующему лидеру страны Николасу Мадуро.

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