Европарламент призвал ЕС признать Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы

Европарламент призвал Европейский союз признать Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. Резолюция была принята по итогам голосования, которое состоялось в ЕП в Брюсселе.
— Европарламент проголосовал за признание Гуайдо легитимным президентом страны, — сказал глава Европарламента Антонио Таяни.
Документом Гуайдо признаётся легитимным временным президентом со стороны Европарламента. За проголосовали 439 человек, 104 против и 88 воздержались.
Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным главой государства. Трамп уже поздравил оппозиционера со "вступлением в должность" президента. При этом министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил о верности действующему лидеру страны Николасу Мадуро.
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