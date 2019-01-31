"Грубейшее вмешательство". Путин оценил действия Константинополя на Украине

Президент России Владимир Путин назвал грубейшим вмешательством в дела Церкви действия Константинополя на Украине. Об этом глава государства заявил, выступая на торжественном собрании, посвящённом 10-летию интронизации патриарха Кирилла.

— Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей, — сказал Путин.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ.

6 января Константинополь передал Украине томос об автокефалии "новой церкви". В документе прописаны ограничения, делающие структуру зависимой от Константинопольского патриархата. Например, её юрисдикция ограничена территорией, она не может самостоятельно ставить епископов или основывать приходы за границей. В Русской православной церкви автокефалию назвали пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории мирового православия.