Первый фигурант дела Арашуковых арестован на два месяца

Как отметила судья, оснований для более мягкой меры пресечения, например домашнего ареста или залога (защита предлагала три миллиона рублей), нет.

Первый фигурант дела Арашуковых о хищении у природного газа ПАО "Газпром", заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, арестован до 30 марта по подозрению в мошенничестве и участии в преступной организации. Такое решение вынесла судья Басманного суда Москвы.

По словам судьи, оснований для более мягкой меры пресечения, например домашнего ареста или залога (защита предлагала три миллиона рублей), нет, поскольку подозреваемый может скрыться, продолжит заниматься преступной деятельностью или другим образом мешать расследованию.

Напомним, что вчера, 30 января, в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Помимо того, вместе с сенатором был задержан его отец Рауль — советник главы "Газпром межрегионгаза". Арашукова-старшего следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Сенатор арестован на два месяца. Во время обысков у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова правоохранителями изъяты крупная сумма денег, большое количество драгоценностей, а также оружие.