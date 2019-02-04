Испания признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Мадрид призвал власти страны провести "демократические и свободные" выборы нового лидера.

Власти Испании признали лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом этой страны. Об этом заявил глава Правительства Испании Педро Санчес.

Reconozco como presidente encargado de Venezuela a @jguaido, con un horizonte claro: la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.

No daré ni un paso atrás.

Por la libertad, la democracia y la concordia en #Venezuela — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2019

В публикации главы правительства в Twitter говорится, что Мадрид призывает к "демократическим и свободным выборам" в Венесуэле.

А накануне Франция поставила легитимному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум, пригрозив признать лидерство Гуайдо, если Каракас не объявит о новых выборах.

Напомним Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны 23 января на период действия временного правительства. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд других стран.

В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.