США похвалили 19 стран Европы за признание Гуайдо лидером Венесуэлы

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США приветствуют решение 19 стран Европы признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
— Мы приветствуем сегодняшнее решение... признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мы также воодушевлены резолюцией Европейского парламента от 31 января, которая признаёт Хуана Гуайдо временным президентом, — говорится в его заявлении.
Помпео также призвал "все страны поддержать народ Венесуэлы, признав Гуайдо временным президентом".
Напомним, в понедельник 19 европейских стран приняли совместную декларацию, в которой подтвердили признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия.
Таким образом эти государства призвали лидера оппозиции объявить о "проведении свободных, справедливых и демократических выборов".
Напомним, 23 января Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, Бразилия и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро обвинил Штаты в попытке госпереворота. В Кремле же считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.
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